السومة يتألق في دوري أبطال آسيا 2019 بأرقام جديدة

أحرز العقيد السوري عمر السومة مهاجم نادي أهلي جدة السعودي، أرقاما مميزة مع فريقه في دور مجموعات بطولة دوري أبطال آسيا 2019.

وورد في الحساب الرسمي لدوري أبطال آسيا على تويتر، أن عمر السومة قد سجل 86% من أهداف الأهلي السعودي في دوري أبطال آسيا 2019 (6\7)، وهي أعلى نسبة للاعب آسيوي بعد انتهاء مرحلة المجموعات.

وذكر حساب دوري الأبطال أيضا أن السومة سجل في كل من المباريات الثلاث الأخيرة 4 أهداف وأضاف: "لا تخافوا والعقيد هنا"، في إشارة للقب النجم السوري.

🎖️ | @omaralsomah has scored 86% of @ALAHLI_FCEN's goals in the #ACL2019 (6/7), the highest proportion for ANY player so far. He has also scored in each of his last three games (four goals), his longest run in the competition



Don't fear, the 'Colonel' is here! pic.twitter.com/3MY6Mxbykf — AFC Champions League (@TheAFCCL) May 24, 2019

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ولعب السومة مع الأهلي في دور المجموعات 6 مباريات مسجلا 6 أهداف، وساهم في تأهل فريقه إلى دور الـ16 من البطولة.

وشارك السومة مع النادي الأهلي هذا الموسم في 31 مباراة بمختلف البطولات مسجلا 25 هدفا وصنع 7 أهداف أخرى.

المصدر: وكالات