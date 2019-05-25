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السومة يتألق في دوري أبطال آسيا 2019 بأرقام جديدة

الرياضة

السومة يتألق في دوري أبطال آسيا 2019 بأرقام جديدة
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أحرز العقيد السوري عمر السومة مهاجم نادي أهلي جدة السعودي، أرقاما مميزة مع فريقه في دور مجموعات بطولة دوري أبطال آسيا 2019.

وورد في الحساب الرسمي لدوري أبطال آسيا على تويتر، أن عمر السومة قد سجل 86% من أهداف الأهلي السعودي في دوري أبطال آسيا 2019 (6\7)، وهي أعلى نسبة للاعب آسيوي بعد انتهاء مرحلة المجموعات.

وذكر حساب دوري الأبطال أيضا أن السومة سجل في كل من المباريات الثلاث الأخيرة 4 أهداف وأضاف: "لا تخافوا والعقيد هنا"، في إشارة للقب النجم السوري.

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ولعب السومة مع الأهلي في دور المجموعات 6 مباريات مسجلا 6 أهداف، وساهم في تأهل فريقه إلى دور الـ16 من البطولة.

وشارك السومة مع النادي الأهلي هذا الموسم في 31 مباراة بمختلف البطولات مسجلا 25 هدفا وصنع 7 أهداف أخرى.

المصدر: وكالات

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