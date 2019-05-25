شاهد.. مقاتل روسي يسقط خصمه الأمريكي بركبة طائرة

ألحق الروسي مولد خاوبوليف هزيمة ساحقة بمنافسه الأمريكي دايمون جاكسون في النزال الذي جمعهما في مدينة نيويورك، وذلك ضمن دورة "PFL 2" للفنون القتالية المختلطة.

وأنهى الروسي النزال بعد 10 ثوان فقط بتوجيه ضربة قاضية بركبته أثناء قفزه بالهواء، ليسقط جاكسون مغشيا عليه على أرضية الحلبة، في نزال اعتبر الأسرع في الدورة منذ انطلاقها العام الماضي.

10 seconds of perfection - the fastest stoppage in PFL history! Movlid Khaybulaev moves to 14-0. Khaybulaev earns 6 points with the 1st Round KO #PFLmma#PFL2pic.twitter.com/w2bnIsHJH5 — #PFLmma (@ProFightLeague) May 24, 2019

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وحقق خاوبوليف البالغ 29 عاما بذلك انتصاره الـ13، مكملا سجله الخالي من الخسارات خلال مسيرته الاحترافية حتى الآن.

بينما مني جاكسون مقاتل منظمة (UFC) البالغ 30 عاما، بالهزيمة الثالثة مقابل 16 انتصارا وتعادل واحد حتى الآن، في مسيرته الاحترافية.

المصدر: sportmail.ru