كشفت رابطة اللاعبين المحترفين الإنكليزية أمس أسماء اللاعبين المرشحين للمنافسة على لقب أفضل لاعب فى البريميرليغ بتصويت الجماهير.

وأعلنت رابطة اللاعبين المحترفين الإنكليزية قائمة المرشحين للفوز لأفضل لاعب في البيميرليغ، ولكن هذه المرة سيكون الاختيار بناء على تصويت الجماهير فقط.

وشهدت القائمة خروج النجم المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول، الذي لم يشارك كذلك في المنافسة على لقب أفضل لاعب في الدوري الإنكليزي.

وضمت القائمة كلا من الأرجنتيني سيرخيو أغويرو والإنجليزي رحيم سترلينغ والبرتغالي بيرناردو سيلفا، نجوم مانشستر سيتي، والسنغالي ساديو ماني والهولندي فيرجيل فان دايك، نجما ليفربول، والبلجيكي إيدين هازارد نجم تشيلسي.

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ويستمر التصويت على الجائزة حتى صباح يوم الاثنين 27 مايو الجاري على أن يتم الإعلان بعدها عن الفائز بالجائزة في الموسم الحالي.

وكانت الرابطة قد منحت الهولندي فيرجيل فان دايك، مدافع ليفربول، جائزة لاعب العام في إنجلترا بعدما رشحته مع 5 لاعبين آخرين لم يكن بينهم محمد صلاح.

المصدر: thepfa.com