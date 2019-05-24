الدوري الفرنسي.. خسارة ثنائي الصدارة في المرحلة "الأخيرة"

أنهى باريس سان جيرمان البطل، وليل الوصيف، الموسم بخسارة أمام مضيفيهما رينس ورين بنتيجة واحدة 1-3 الجمعة في المرحلة الـ38 الأخيرة من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

في المباراة الأولى، أنهى سان جيرمان موسمه بخسارة أمام رينس 1-3 في لقاء فشل فيه نجمه كيليان مبابي في تسجيل أكثر من هدف واحد رفع به غلته هذا الموسم إلى 33 هدفا وتبخرت بالتالي آماله في اللحاق بهداف الدوريات الأوروبية نجم برشلونة الإسباني الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي (36 هدفا).

وخاض باريس سان جيرمان المباراة في غياب نجمه البرازيلي نيمار الموقوف والذي سيلتحق السبت بمنتخب بلاده الذي يستعد لاستضافة كوبا أمريكا قبل 3 أيام من الموعد الذي كان محددا لانضمامه إلى تشكيلة السيليساو وهو 28 مايو الحالي.

أحرز ثلاثية سان جيرمان كل من عبد الرحمن بابا في (د.36) وماتيو كافارو في (د.56) وبابلو شافاريا في (د.90+4)، بينما أحرز هدف سان جيرمان الوحيد كيليان مبابي في (د.59).

وفي المباراة الثانية، كان رين البادئ بالتسجيل عبر السنغالي مياي نيانغ في الدقيقة 16 من ركلة جزاء، ورد ليل في (د.35) بواسطة لويك ريمي، قبل أن يسجل رين هدفين في الشوط الثاني بواسطة السنغالي إسماعيلا في (د.59) ونيانغ في (د.71).

المصدر: أ ف ب