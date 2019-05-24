مونديال الشباب.. نيجيريا تقسو على قطر.. ونيوزيلندا تسحق هندوراس

تعرض المنتخب القطري لخسارة قاسية أمام نظيره النيجيري بأربعة أهداف دون مقابل اليوم الجمعة، في الجولة الأولى للمجموعة الرابعة في كأس العالم للشباب لكرة القدم المقامة حاليا في بولندا.

أحرز رباعية الفريق النيجيري كل من ماكسويل إيفوييم في (د.11) وأوكوشينكو أوفيا في (د.23) وتوم ديلي بشيرو في (د.68) وعليو صلاح الدين في (د.72).

ومنح الفوز المنتخب النيجيري أول ثلاث نقاط له في مشواره بالبطولة، فيما لم ينجح المنتخب القطري في تحقيق أي نقطة، في انتظار مباراة أوكرانيا والولايات المتحدة الأمريكية في المجموعة ذاتها.

وفي مباراة أخرى، اكتسح منتخب شباب نيوزيلندا نظيره منتخب هندوراس 5-0 في مباريات الجولة الأولى للمجموعة الثالثة من كأس العالم للشباب لكرة القدم المقامة حاليا في بولندا.

وتقدم منتخب نيوزيلندا عبر داروين دييغو مدافع هندوراس في (د.5 بالخطأ في مرمى فريقه)، قبل أن يضيف بنيامين وين الهدفين الثاني والثالث في (د.17 و27)، وعزز ساريرت سينج النتيجة بإحرازه الهدف الرابع في (د.51) فيما اختتم ماتيو كونوري مهرجان الأهداف بالهدف الخامس في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي للمباراة.

وحصل منتخب نيوزيلندا على أول 3 نقاط له في المجموعة، بينما فشل منتخب هندوراس في تسجيل أي نقاط، في انتظار المباراة الأخرى في المجموعة والتي تجمع بين النرويج وأوروغواي.

المصدر: وكالات