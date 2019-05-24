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نجم الـ "يوتيوب" في أمريكا ينسحب من مواجهة بطل روسيا لـ "تبادل الصفعات" (فيديو)

الرياضة

نجم الـ
AFP Nicholas Hunt / GETTY IMAGES NORTH AMERICA
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أعلن الأمريكي بول لوغان المدون الشهير على "يوتيوب"، عدم مشاركته في بطولة لرياضة "تبادل الصفعات"، كان مقررا أن يواجه فيها البطل الروسي فاسيلي كاموتسكي.

وعلل لوغان انسحابه من المشاركة في البطولة بخوفه على المنافسين الذين سيواجهونه من قوة صفعته.

وخيب لوغان آمال معجبيه الذين كانوا ينتظرون منه تحديا جديدا، واعتبر الكثير منهم بأنه تهرب وخائف من الخسارة.

وسبق للمدون الأمريكي البالغ 24 عاما أن أبدى رغبته بالمشاركة في بطولة لتبادل الصفعات في روسيا، ومواجهة الروسي فاسيلي كاموتسكي البالغ 28 عاما، بطل أول بطولة لـ "تبادل الصفعات" - "Siberian Power Show 2019".

ونشر لوغان الذي يتابعه 19 مليون شخص على "يوتيوب" و15.8 مليون على "إنستغرام" في الـ15 من مايو الجاري صورة أرفقها بعبارة: "10 أيام..."، في إشارة إلى نيته المشاركة في البطولة القادمة في روسيا.

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i think im lost

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وكانت المواجهة بين كاموتسكي ولوغان، مقررة غدا في الـ25 من مايو الجاري، في مقاطعة "تفير" خلال عرض للياقة البدنية.

وشارك كاموتسكي، الذي يبلغ وزنه 170 كغم، في بطولة "Siberian Power Show 2019" عن طريق الصدفة، فقد كان يتجول في متجر جاء إليه لكي يحصل على توقيع بطل العالم في رفع الأثقال، كيريل ساريتشيف، وقرر المشاركة في تلك البطولة التي كانت متاحة لجميع الراغبين، وذلك بعد إصرار من قبل زملائه.

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ويتم تحديد الفائز في بطولات "تبادل الصفعات" من خلال الاعتماد على نظام خروج المغلوب، حيث يقف المتنافسان وجها لوجه، ويقوم كل واحد منهما بتوجيه صفعة للآخر، على أن يفوز المتباري الذي يطيح بمنافسه أو يجبره على الاستسلام.

المصدر: RT+sport-express

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