رشحت مكاتب المراهنات المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، ضمن قائمة من 5 مرشحين للفوز بجائزة الكرة الذهبية لعام 2019، والتي يحصل عليها أفضل لاعب في العالم.

وحسب صحيفة "آس" الإسبانية، فإن مكاتب المراهنات في أوروبا وضعت قائمة ضمت 5 لاعبين مرشحين للحصول على جائزة "الكرة الذهبية"، وهم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة الإسباني، والبرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي، ونجوم ليفربول الثلاثة المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني والهولندي فيرجيل فان دايك.

⚽ Las casas de apuestas les colocan por detrás de Leo Messi, principal favorito para el galardón

🏆 Cristiano Ronaldo, ganador de 2 de los 3 últimos, es quintohttps://t.co/0GFxh9zaCR — AS (@diarioas) May 24, 2019

إقرأ المزيد

وتحدثت الصحيفة أن وصول ليفربول إلى نهائي دوري أبطال أوروبا للمرة الثانية على التوالي، واحتلال الريدز المركز الثاني في البريميرليغ، ساهم في وجود 3 لاعبين ضمن قائمة المرشحين الخمسة لحصد الجائزة.

يذكر أن صلاح احتل المركز السادس في قائمة أفضل لاعبي العالم لعام 2018 من جانب مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية، والتي تمنح جائزة "الكرة الذهبية" لأفضل لاعب في العالم.

المصدر: وكالات