ميسي أم مبابي.. الفائز بالحذاء الذهبي يتحدد اليوم

ساعات قليلة تفصلنا عن الإعلان الرسمي عن الفائز بجائزة الحذاء الذهبي للموسم المنصرم في ظل الصراع الشديد بين ليونيل ميسي مهاجم برشلونة وكيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان.

وأنهى ميسي موسمه مع برشلونة برصيد 36 هدفا، فيما يحتل مبابي المركز الثاني برصيد 32 هدفا ولدى فريقه مواجهة اليوم أمام مضيفه ريمس ضمن الجولة الأخيرة من الدوري الفرنسي، والتي على إثرها سيتم تحديد هوية المتوج بجائزة الحذاء الذهبي التي تقدم لأفضل هداف في الدوريات المحلية في القارة العجوز.

Messi o Mbappé: Hoy se decide el ganador de la Bota de Orohttps://t.co/lpSxWneQpDpic.twitter.com/S5i9hK0Z0i — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) May 24, 2019

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وسيقاتل مبابي خلال مباراة اليوم لتسجيل أكبر عدد من الأهداف، فهو يحتاج لـ4 أهداف للتساوي مع ميسي و5 أهداف لتجاوز الساحر الأرجنتيني والانفراد بالصدارة.

المصدر: وكالات