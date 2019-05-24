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أوفيتشكين يرسل منافسه الأمريكي إلى مقاعد بدلاء المنتخب الروسي "رأسا على عقب" (فيديو)

الرياضة

أوفيتشكين يرسل منافسه الأمريكي إلى مقاعد بدلاء المنتخب الروسي
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شهدت مباراة المنتخب الروسي ونظيره الأمريكي التي جمعتهما أمس الخميس ضمن الدور ربع النهائي لبطولة العالم لهوكي الجليد، التي تستضيفها سلوفاكيا، حدثا طريفا.

فخلال اللقاء قام نجم المنتخب الروسي ألكسندر أوفيتشكين بدفع منافسه الأمريكي بريدي سكجي بقوة وبطريقة قانونية، أخرجه بها من أرضية الملعب بشكل كامل، حيث ظهر الأخير وهو يسقط رأسا على عقب أمام أقدام بدلاء المنتخب الروسي.

ونهض اللاعب الأمريكي على الفور، ودخل أرضية الملعب من المكان المحدد لدخول أعضاء المنتخب الروسي كونه وجد نفسه فجأة في المنطقة المخصصة لهم.

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والطريف في الأمر أن سكجي نفسه بدا مبتسما وهو يدخل أرضية الملعب لطرافة الموقف الذي وقع فيه والذي تسبب به أوفيتشكن المحترف في الولايات المتحدة الأمريكية.

يذكر أن المباراة انتهت بفوز روسيا 4-3، وستواجه في الدور نصف النهائي يوم السبت منتخب فنلندا الذي فاز بدوره على نظيره السويدي 5-4 بعد التمديد، فيما سيجمع النصف نهائي الثاني كندا والتشيك.

المصدر: eurosport.ru

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