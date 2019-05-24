منتخب اليابان يراهن على الشباب في كوبا أمريكا 2019

أعلنت اليابان عن تشكيلة شابة لخوض منافسات كوبا أمريكا لكرة القدم الشهر المقبل في البرازيل، واستدعى المدرب هاجيمي مورياسو ‭‬6 لاعبين فقط من 23 سبق لهم خوض مباريات دولية.

ويشير قرار مورياسو باختيار هذه التشكيلة الشابة إلى تهيئة منتخب الساموراي لإحراز الميدالية الذهبية حين ستستضيف أولمبياد طوكيو 2020.

SAMURAI BLUE (Japan National Team) Squad, Schedule - CONMEBOL Copa America Brazil 2019 (6/14–7/7) #footballhttps://t.co/mcWHmDV2Xu — jfa_en (@jfa_en) May 24, 2019

ويسمح في منافسات كرة القدم الأولمبية باختيار 3 لاعبين فقط تزيد أعمارهم على 23 عاما.

وضمت التشكيلة المتجهة إلى البرازيل شينغي أوكازاكي مهاجم ليستر سيتي السابق، الذي سجل 50 هدفا في 116 مباراة دولية، والحارس إيجي كاواشيما ولاعب الوسط جاكو شيباساكي ممن تزيد أعمارهم على 23 عاما.

وانضم أيضا تاكيفوسا كوبو البالغ 17 عاما نجم الدوري الياباني الذي لفت أنظار الجماهير مع المتصدر طوكيو هذا الموسم.

وتشارك اليابان وقطر في البطولة من خارج أمريكا الجنوبية ببطاقتي دعوة.

وأوقعت القرعة اليابان في مواجهة أوروغواي والإكوادور وتشيلي في المجموعة الثالثة.

المصدر: رويترز