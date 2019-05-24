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جماهير أرسنال تطالب بنقل نهائي الدوري الأوروبي إلى ويمبلي

الرياضة

جماهير أرسنال تطالب بنقل نهائي الدوري الأوروبي إلى ويمبلي
Reuters DAVID KLEIN
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قدم مشجعو أرسنال التماسا لنقل نهائي الدوري الأوروبي من باكو الأذرية إلى لندن، بسبب "عدم رضاهم" عن الخدمات اللوجستية، وموقف الاتحاد الأوروبي بالنسبة للاعب هنريك مخيتاريان.

ووقع أكثر من 10 آلاف مشجع من نادي أرسنال على عريضة عبر الإنترنت تطالب الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، بنقل المواجهة النهائية المقرر إقامتها على الملعب "الأولمبي" في عاصمة أذربيجان.

كما لقيت العريضة تضامنا من مشجعي تشيلسي التي ساندت جماهير الفريق المنافس على مقترحها بتغيير مقر المباراة النهائية.

كما وجه المشجعون العديد من الانتقادات للاتحاد الأوروبي على مواقع التواصل الاجتماعي، بتفضيله الربح والبحث عن العائدات المادية على حساب سلامة اللاعبين والمشجعين، واصفين القرار بالـ"وقح".

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ولن يشارك لاعب وسط أرسنال مخيتاريان البالغ 30 عاما في المباراة النهائية خوفا على سلامته، بسبب التوتر السياسي بين أذربيجان وبلده أرمينيا.

وأكدت تقارير صحفية إنجليزية، فشل ناديي أرسنال وتشيلسي، في بيع جميع التذاكر المحددة لهم، حيث أعادا إلى الاتحاد الأوروبي نصف التذاكر المخصصة لهم في المباراة النهائية لليوروباليغ والبالغ عددها 12 ألف تذكرة.

وعلى الرغم من أن اليويفا خصص لكل ناد 6 ألاف تذكرة، لكن أرسنال لم ينجح في بيع سوى 3 ألاف تذكرة فقط، فيما باع البلوز ألفين تذكرة، بسبب رفض جماهير الناديين شراءها.

ويواجه أرسنال نظيره تشيلسي يوم الأربعاء المقبل على لقب الدوري الأوروبي.

المصدر:dailymail.co.uk

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