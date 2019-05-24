بالفيديو.. مشجع إنجليزي مخمور يصفع إحدى المنظِّمات بعد منعه من دخول الملعب

نشرت صحيفة "ذا صن" البريطانية اليوم الجمعة، فيديو يظهر مشجعا مخمورا يصفع إحدى منظِّمات مباراة نادي سوانزي سيتي مع ضيفه ديربي كاونتي في دوري الدرجة الأولى الإنجليزي.

وحسب الصحيفة البريطانية، حصلت الحادثة عندما قام مجموعة من المنظمين بمنع مشجع مخمور يدعى إدوارد ديلان البالغ 32 عاما من الدخول إلى ملعب المباراة، بعد أن لاحظوا سقوطه مرتين على الأرض لفقدانه توازنه.

Drunk Derby fan slapped female steward after being barred https://t.co/wipXcbPjwmpic.twitter.com/vbRkilwwp5 — The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) May 22, 2019

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وبعد مشادة كلامية بينه وبين المنظمين الذين منعوه من دخول الملعب، قام بصفع إحدى المنظمات بقوة على خدها الأيمن.

وفورا تدخل رجال الأمن وقاموا باعتقاله، وأثناء التحقيق اعترف المشجع المخمور بذنبه، وحكمت المحكمة عليه بالحرمان من دخول الملاعب لمدة 3 سنوات، والقيام بأعمال لصالح المجتمع والشأن العام لمدة سنة كاملة، مع إلزامه بمراجعة مراكز لمعالجة الإدمان على الكحول.

يذكر أن المباراة التي كان ديلان ينوي حضورها انتهت بالتعادل 1-1.

المصدر: thesun.co.uk







