تعرف على سعر قميص كريستيانو رونالدو الجديد مع يوفنتوس

كشف نادي يوفنتوس الإيطالي عن الشكل الجديد للقميص الأساسي في الموسم المقبل، والذي أثار ردود أفعال متباينة فور إعلانه بين الجماهير، ولكن ما هو سعر الحصول على قميص كريستيانو رونالدو؟!

ويوفر الموقع الرسمي للنادي مجموعة قمصان يوفنتوس لموسم 2019-2020 للبيع بدون اسم في الخلف مقابل 129 جنيه إسترليني، مع خيار إضافة شارة دوري أبطال أوروبا مقابل 10 جنيهات.

وفي حال رغب المشجعون في الحصول على اسم ورقم كريستيانو رونالدو على ظهر قمصانهم، فسيكلفهم ذلك مبلغا إضافيا قدره 15 جنيها إسترلينيا، أي أن تكلفة القميص الإجمالية هي 145 جنيها إسترلينيا أي ما يعادل 168 دولارا تقريبا.

ويتيح الموقع إمكانية الحصول على اسم المشجع الشخصي، والرقم الذي يرغب به على ظهر القميص، مقابل 15 جنيها إسترلينيا إضافيا.

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وتخلص نادي السيدة العجوز في التصميم الجديد من الخطوط التقليدية القديمة بالأبيض والأسود وتم استبدالها بخط أحادي اللون، لتصبح من قسمين تحمل اللونين التاريخيين للنادي الأسود والأبيض مفصولة بخط وردي عمودي، وقد تم اختيار هذا اللون كإشارة إلى اللون الأول والتاريخي الذي لعب به النادي منذ إنشائه.

وفور الإعلان عن القميص الجديد أثار ضجة بين المشجعين، وردود أفعال سلبية، باعتبار أن التصميم الجديد يعرض التقليد والتاريخ الأيقوني للنادي للخطر.

وأشارت بعض التقارير الإعلامية، إلى أن التصميم الجديد لقميص يوفنتوس مصمم لجذب المشجعين الأمريكيين، حيث أن الخطوط التقليدية بالأبيض والأسود للقميص السابق تشابه الخطوط الموجودة على قمصان الحكام في لعبة البيسبول وكرة القدم الأمريكية.

المصدر: juventus.com