بعد خيبة كأس آسيا.. ليبي يعود إلى منتخب الصين

أعلن الاتحاد الصيني لكرة القدم عن عودة الإيطالي مارشيلو ليبي، لتولي تدريب منتخب التنين بعد رحيل مواطنه فابيو كانافارو.

ونشر الاتحاد بيانا رسميا أعلن فيه تولي ليبي المسؤولية من جديد بعد مفاوضات إعادة توليه المنصب عقب غياب دام أشهر قليلة.

وأكدت تقارير إعلامية صينية، أن عقد ليبي الجديد سيكون حتى 2022 وسينقسم لبندين مهمين، الأول قيادة الفريق لمونديال قطر، والثاني هو بلوغ نصف نهائي أمم آسيا 2023 المقبلة.

Italian coach Marcello Lippi has returned to lead the Chinese men's national soccer team into the upcoming 2022 World Cup qualification campaign, having quit earlier this year. pic.twitter.com/WPvtYY4drv — Yicai Global 第一财经 (@yicaichina) May 24, 2019

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وسبق للمدرب المخضرم 71 عاما أن استقال من منصبه في يناير المنصرم عقب الهزيمة بنتيجة 3-0 من إيران، والتي أدت لخروج المنتخب من دور الثمانية لبطولة كأس آسيا 2019.

وترك ليبي قيادة التنين لمواطنه فابيو كانافارو، الذي تولى المسؤولية بشكل مؤقت في مارس الماضي، قاد المنتخب الآسيوي خلاله في مباراتين وديتين تلقى فيهما الهزيمة أمام كل من تايلاند وأوزبكستان.

وقرر كانافارو الاستقالة، ليعود لتدريب فريقه غوانزو إيفرغراند من جديد بعد صعوبة الجمع بين الوظيفتين.

المصدر: وكالات