السعودية والإمارات والبحرين تقدم ملفا لاستضافة مونديال 2021 للشباب

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم اليوم الخميس استلامه 5 ملفات لاستضافة كأس العالم تحت 20 عاما عام 2021، ومن ضمنها الملف المشترك بين السعودية والإمارات والبحرين.

وكشف "الفيفا" أن ميانمار وتايلاند عبرتا عن اهتمامهما بالمشاركة في استضافة بطولة كأس العالم للشباب، بينما ستبحث السعودية والبحرين والإمارات، التقدم بعرض ثلاثي مشترك للاستضافة.

وذكر الفيفا أنه تلقى إشارات تبدي اهتماما من إندونيسيا وبيرو والبرازيل، لاستضافة البطولة بشكل منفرد.

وسيتم اختيار الموعد النهائي للتقدم بالعروض رسميا في 30 أغسطس المقبل، على أن يتم اختيار الدولة المنظمة نهاية العام الحالي.

المصدر: رويترز