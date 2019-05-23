مونديال الشباب.. إيطاليا تهزم المكسيك.. وفوز سهل للسنغال على تاهيتي

اقتنص منتخب إيطاليا فوزا ثمينا من نظيره المكسيكي 2-1 اليوم الخميس، في مستهل مبارياتهما بالمجموعة الثانية لبطولة كأس العالم للشباب لكرة القدم (تحت 19 عاما) المقامة حاليا في بولندا.

وحصد المنتخب الإيطالي أول 3 نقاط في مشواره في المجموعة، التي تشهد لقاء آخر بين منتخبي اليابان والإكوادور في الجولة ذاتها في وقت لاحق اليوم.

وتقدمت إيطاليا مبكرا بهدف حمل توقيع ديفيد فراتيسي في الدقيقة الثالثة، لكن روبيرتو ديلاروزا أدرك التعادل لمنتخب المكسيك في (د.37).

وأحرز لوكا رانييري الهدف الثاني لإيطاليا في (د.67)، ليقود المنتخب الأزرق لتحقيق انتصاره الأول في مونديال الشباب.

واستهل منتخب السنغال مسيرته بالفوز 3-0 على منتخب تاهيتي في الجولة الأولى لمباريات المجموعة الأولى.

وحصل المنتخب السنغالي على أول 3 نقاط له، في المجموعة التي تضم أيضا منتخبي بولندا وكولومبيا، اللذين يلتقيان في وقت لاحق في الجولة ذاتها.

المصدر: وكالات