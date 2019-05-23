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روسيا تتغلب على الولايات المتحدة وتبلغ نصف نهائي بطولة العالم للهوكي (فيديو)

الرياضة

روسيا تتغلب على الولايات المتحدة وتبلغ نصف نهائي بطولة العالم للهوكي (فيديو)
Sputnik Григорий Сысоев
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تغلب المنتخب الروسي على نظيره الأمريكي 4-3 في المباراة التي جمعتهما اليوم الخميس، ضمن الدور ربع النهائي لبطولة العالم لهوكي الجليد، التي تستضيفها حاليا سلوفاكيا.

وسجل رباعية "الدب" الروسي كل من نيكيتا غوسيف وميخائيل سيرغاتشيف وكيريل كابريزوف وميخائيل غريغورينكو في الدقائق 2 و16 و42 و48 على التوالي، فيما سجل أهداف المنتخب الأمريكي الثلاثة كل من بريد سكجي ونوا خينيفين وأليكس ديبرينكيت في الدقائق 23 و46 و58 على الترتيب.

المصدر: rsport.ria.ru

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