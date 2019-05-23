روسيا تتغلب على الولايات المتحدة وتبلغ نصف نهائي بطولة العالم للهوكي (فيديو)

تغلب المنتخب الروسي على نظيره الأمريكي 4-3 في المباراة التي جمعتهما اليوم الخميس، ضمن الدور ربع النهائي لبطولة العالم لهوكي الجليد، التي تستضيفها حاليا سلوفاكيا.

وسجل رباعية "الدب" الروسي كل من نيكيتا غوسيف وميخائيل سيرغاتشيف وكيريل كابريزوف وميخائيل غريغورينكو في الدقائق 2 و16 و42 و48 على التوالي، فيما سجل أهداف المنتخب الأمريكي الثلاثة كل من بريد سكجي ونوا خينيفين وأليكس ديبرينكيت في الدقائق 23 و46 و58 على الترتيب.

"Красную машину" не остановить 🏒 Идем дальше 💪 Всех с победой 🇷🇺https://t.co/QeCHJTrUkwpic.twitter.com/BQ3h20DH1N — РИА Новости Спорт (@rsportru) May 23, 2019

🚨 Gusev ➡️ Kaprizov odd man rush makes it 3-1 for @russiahockey Fun Fact: Gusev has had a hand in every Russia goal this game. #IIHFWorlds#RUSUSA



Stay up to the minute with game action with the IIHF App:  https://t.co/PDQtNtuJxc ▶️ https://t.co/yImldTg3TUpic.twitter.com/xlgWFJSiFw — IIHF (@IIHFHockey) May 23, 2019

المصدر: rsport.ria.ru