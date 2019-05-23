أولمبياد 2020.. لا فريق موحدا بين الكوريتين في منافسات الهوكي

أعلنت كوريا الجنوبية الخميس أنها تخلت عن فكرة المشاركة مع نظيرتها كوريا الشمالية بفريق نسائي موحد في مسابقة الهوكي على العشب في أولمبياد طوكيو 2020 الصيفي لعدم تعاون بيونغ يانغ.

وصرح مسؤول في الاتحاد الكوري الجنوبي للهوكي وكالة فرانس برس قائلا: "سيكون ثمة فقط فريق كوريا الجنوبية، لا فريق موحد"، وذلك بشأن المنتخب الذي سيشارك في التصفيات المقامة في إيرلندا بين الثامن من يونيو والـ16 منه.

واشترطت اللجنة الأولمبية الدولية ضرورة مشاركة الفريق الموحد بين الكوريتين في التصفيات مثل كل الفرق الأخرى، على أن تنتهي الخميس مهلة أسماء اللاعبات اللواتي يتم اختيارهن.

وساهمت الرياضة العام الماضي في تقارب بين الشمال والجنوب اللذين لا يزالان في حالة حرب رسميا منذ انتهاء النزاع في شبه الجزيرة الكورية في العام 1953. لكن علاقات البلدين شابها فتور مؤخرا بعد فشل القمة الثانية بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والزعيم الشمالي كيم جونغ أون، أواخر فبراير الماضي في هانوي.

وشاركت الكوريتان بفريق موحد في مسابقات الهوكي على الجليد للسيدات في دورة أولمبياد 2018 الشتوي في بيونغ تشانغ الكورية الجنوبية، إضافة إلى وفد موحد في حفل الافتتاح. وكررت الكوريتان التجربة في دورة الألعاب الآسيوية في إندونيسيا في صيف 2018، واتفقتا في فبراير الماضي على المشاركة بفرق موحدة لكرة السلة والجودو والهوكي على العشب في أولمبياد طوكيو.

وكان وزير الرياضة الكوري الجنوبي بارك يانغ - وو، قد أبدى هذا الأسبوع ثقته بأن بيونغ يانغ ستبدل موقفها رغم فشل خطوة توحيد فريق الهوكي على العشب.

وأوضح: "لقد أرسلنا طلبنا مرات عدة ولكن دون الحصول على جواب. سننتظر حتى اللحظة الأخيرة".

وأضاف: "في حال تقدمت المناقشات بشأن الفرق الموحدة لاحقا، سوف نستأنف المحادثات ولكن يتوجب علينا منح الأولوية لآراء الرياضيين".

وأعلنت بيونغ يانغ وسيول عن تعاون مشترك لاستضافة الألعاب الأولمبية الصيفية 2032، ولكن مسؤولين في كوريا الجنوبية أكدوا عدم الشروع بإجراء محادثات مع نظرائهم الشماليين بهذا الشأن.

المصدر: أ ف ب