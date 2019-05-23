رئيس الزمالك يهدد ويتحدى بسبب المباريات المؤجلة

هدد مرتضى منصور رئيس الزمالك المصري، نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم أحمد شوبير، بالاستبعاد من الإعلام والعمل العام في الفترة المقبلة.

وجاء هجوم رئيس الزمالك بسبب تصريحات شوبير حول جدول الدوري ورفض مسؤولي النادي الأهلي خوض مباراته مع "المقاولون العرب" ضمن الجولة الـ33 لبطولة الدوري المصري المقررة يوم الثلاثاء المقبل وتأجيلها إلى ما بعد كأس الأمم الإفريقية.

وقال رئيس الزمالك في تصريحات تلفزيونية، إن ما يحدث من شوبير لا يصح وأنه على استعداد لمواجهة الأهلي غدا، ولكن في المقابل تأجل للأهلي الكثير، والدوري كان سيلغى في حالة تأهل الأهلي إلي نهائي دوري أبطال إفريقيا.

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وتابع: "يصدر الأهلي بيانا أو لا يصدره لن يغير من الأمر شيئا، عليه أن يلتزم بالجدول الصادر من اتحاد الكرة، وما يتردد عن فوزه بالدوري كلام في إطار الحرب النفسية ضد الزمالك".

وأردف: "هقعد شوبير في بيته مرة أخرى، تقدمت بمذكرة لعزله من منصبه...، وسأكشف عن أمور جديدة تخصه خلال الفترة المقبلة".

وشدد منصور على أن الزمالك مستعد لمواجهة الأهلى فى أي وقت، مؤكدا أن "الفريق الأحمر ليس مرعبا والفارس الأبيض لا يخشى أحدا".

ويتعين على الزمالك في لقائه مع نهضة بركان الأحد المقبل، الفوز بفارق هدفين من أجل التتويج باللقب الإفريقي.

المصدر: يوتيوب