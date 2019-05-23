الأمريكية فيليكس توجه انتقادات لـ" نايكي" بسبب الرياضيات الحوامل

انضمت نجمة ألعاب القوى الأمريكية أليسون فيليكس إلى منتقدي شركة التجهيزات الرياضية "نايكي" واتهمتها بمعاقبة الرياضيات الحوامل اللواتي يوقفن مسيرتهن مؤقتا بداعي الحمل.

ونشرت فيليكس، العداءة الوحيدة المتوجة بـ6 ذهبيات أولمبية، مقالا في صحيفة "نيويورك تايمز" ذكرت فيه أن شركة نايكي عرضت تخفيض عقد رعايتها بشكل كبير منذ ابتعادها عن المضمار خلال حملها في العام الماضي.

وكتبت نجمة سباق 200 م البالغة 33 عاما بعد مزاعم مماثلة لمواطنتيها أليسيا مونتانو وكارا غوتشر في تحقيقات للصحيفة الأمريكية الأسبوع الماضي: "مونتانو وغوتشر أبلغتا عن قصص ندرك صحتها نحن الرياضيات، لكننا نخشى للغاية الحديث عنها علنا، إذا أردنا الإنجاب نخاطر بتخفيض عائدات رعاتنا خلال الحمل وبعده".

وتابعت: "هذا أحد الأمثلة في صناعة الرياضة حيث لا تزال القواعد تصنع غالبا لمصلحة الرجال ومن قبلهم".

وقالت فيليكس التي وضعت مولودة في ديسمبر الماضي، إنها قررت تأسيس عائلة العام الماضي برغم قلقها بشأن المفاوضات المتعلقة بتجديد عقد رعايتها مع نايكي والذي انتهى في ختام 2017.

وأشارت فيليكس إلى أن نايكي عرضت عليها عقدا أقل 70% من قيمته السابقة.

“I asked Nike to guarantee that I wouldn’t be punished if I didn’t perform at my best in the months surrounding childbirth,” says @allysonfelix. “Nike declined. We’ve been at a standstill ever since.” https://t.co/gcM59jD6txpic.twitter.com/3yR463iQ9P — New York Times Opinion (@nytopinion) May 22, 2019

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وعندما طالبت بضمانات لعدم تغريمها إذا حققت أرقاما أقل من مستوياتها الاعتيادية "في الأشهر المحيطة بالولادة"، اعترضت نايكي.

وقالت فيليكس الباحثة عن مشاركة أولمبية خامسة في مسيرتها، وذلك في دورة الألعاب الصيفية طوكيو 2020: "أردت أن أفرض معايير جديدة.. إذا كنت أنا، إحدى أكثر الرياضيات تسويقا لدى نايكي، عاجزة عن ضمان هذه الحماية فمن القادر على ذلك"؟

وفي ظل النقد اللاذع، تعهدت نايكي الأسبوع الماضي بتنفيذ سياسة جديدة والتعامل بشكل منصف مع الرياضيات أثناء حملهن، مقرة أنه بمقدورها أن "تقوم بأفضل" مما تقوم به حاليا.

المصدر: أ ف ب