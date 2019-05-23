توصية بالإبقاء على الملاكمة في أولمبياد 2020

أوصى المجلس التنفيذي للجنة الأولمبية الدولية، باحتفاظ الملاكمة بمكانها ضمن الألعاب التي ستظهر في أولمبياد طوكيو العام المقبل، لكن بعيدا عن ولاية الاتحاد الدولي لهذه الرياضة.

وقالت اللجنة الأولمبية الدولية في بيان، إنها ستعمل على إنشاء مجموعة عمل بدلا من الاتحاد لإدارة شؤون اللعبة، بما في ذلك تنظيم تصفيات التأهل للأولمبياد في الفترة من يناير إلى مايو المقبلين.

وجاءت التوصيات في أعقاب تحقيق أجرته اللجنة الأولمبية الدولية بشأن الطريقة التي يدار بها الاتحاد الدولي والسياسات المالية التي يتبعها بعد أن وقع في دوامة من المشاكل لسنوات.

ويقول الاتحاد الدولي للملاكمة، إنه بدأ إصلاحا شاملا خلال آخر 18 شهرا، وفعل كل ما طلب منه لكن اللجنة الأولمبية الدولية قالت إن مستوى التقدم كان ضعيفا.

VNR from the IOC NEWS ROOM: https://t.co/kEocZNizoJ - IOC Executive Board recommends Boxing keep its place at Tokyo 2020 and suspension of recognition for AIBA #IOCEB#IOCNewsRoompic.twitter.com/Zm4htbAVPA — IOC MEDIA (@iocmedia) May 23, 2019

وقال توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية للصحفيين: "صدر اليوم قرار يصب في صالح رياضة الملاكمة. نريد أن نضمن أن يحقق الملاكمون أحلامهم ويشاركوا في أولمبياد طوكيو 2020، وفي الوقت نفسه نعرض وسيلة من أجل رفع الإيقاف. لكن يجب أن يكون هناك تغيير جوهري آخر".

وسيتم رفع هذه التوصيات إلى الجلسة الكاملة للجنة الأولمبية الدولية في لوزان في يونيو المقبل.

وأضافت اللجنة أنه يجب مراجعة موقف الاتحاد الدولي للملاكمة بعد انتهاء أولمبياد طوكيو.

وسيحرم الإيقاف، الاتحاد الدولي للملاكمة من مصدر رئيسي للتمويل، كما أنه يمثل ضربة كبيرة للمؤسسة التي نظمت مشاركات الملاكمة في الأولمبياد لمدة 73 عاما.

كما أكدت اللجنة الأولمبية الدولية الإبقاء على العدد الإجمالي للملاكمين الذين سيشاركون في أولمبياد طوكيو وهو 286 ملاكما، كما سيظل عدد الفئات دون تغيير وهو ثماني للرجال وخمس للسيدات.

المصدر: رويترز