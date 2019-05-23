فرنسا: توجيه تهم بالفساد للقطري ناصر الخليفي رئيس سان جيرمان على خلفية استضافة بلاده لمونديال القوى

وجه القضاء الفرنسي تهما بالفساد لرئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، القطري ناصر الخليفي على خلفية ترشيح الدوحة لاستضافة مونديال ألعاب القوى بحسبما أفاد مصدر قضائي، اليوم الخميس.

وأكد المصدر معلومات نشرتها صحيفة "لوباريزيان" الفرنسية، توجيه الاتهام للخليفي بشأن دفعات مشبوهة على هامش ترشيح الدوحة لاستضافة بطولة العالم لألعاب القوى 2017 التي آلت إلى لندن، قبل اختيار العاصمة القطرية لاستضافة مونديال 2019.

[Exclusif] Nasser Al-Khelaïfi mis en examen pour corruption : le juge le soupçonne d'avoir voulu «acheter» les Mondiaux d’athlétisme 2017 https://t.co/y1SDzKMzMopic.twitter.com/pxyYaaCHeT — Le Parisien - PSG (@le_Parisien_PSG) May 23, 2019

ويأتي ذلك قبل أشهر من موعد مونديال القوى، الذي تستضيفه الدوحة بين 28 سبتمبر و6 من أكتوبر المقبلين.

المصدر:Le Parisien