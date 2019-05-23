 
مباشر

فرنسا: توجيه تهم بالفساد للقطري ناصر الخليفي رئيس سان جيرمان على خلفية استضافة بلاده لمونديال القوى

الرياضة

فرنسا: توجيه تهم بالفساد للقطري ناصر الخليفي رئيس سان جيرمان على خلفية استضافة بلاده لمونديال القوى
Reuters Gonzalo Fuentes
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/lvx6

وجه القضاء الفرنسي تهما بالفساد لرئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، القطري ناصر الخليفي على خلفية ترشيح الدوحة لاستضافة مونديال ألعاب القوى بحسبما أفاد مصدر قضائي، اليوم الخميس.

وأكد المصدر معلومات نشرتها صحيفة "لوباريزيان" الفرنسية، توجيه الاتهام للخليفي بشأن دفعات مشبوهة على هامش ترشيح الدوحة لاستضافة بطولة العالم لألعاب القوى 2017 التي آلت إلى لندن، قبل اختيار العاصمة القطرية لاستضافة مونديال 2019.

ويأتي ذلك قبل أشهر من موعد مونديال القوى، الذي تستضيفه الدوحة بين 28 سبتمبر و6 من أكتوبر المقبلين.

المصدر:Le Parisien

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا