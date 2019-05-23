مدرب تشيلسي يثير قلق ريال مدريد بشأن صفقة هازارد

أثار الإيطالي ماوريسيو ساري المدير الفني لنادي تشيلسي الإنجليزي، المزيد من الغموض حول صفقة انتقال البلجيكي إدين هازارد، لنادي ريال مدريد الإسباني، في سوق الانتقالات الصيف الحالي.

وأوضح ساري في المؤتمر الصحفي لنهائي الدوري الأوروبي ضد آرسنال، أن الدولي هازارد البالغ 28 عاما، من المرجح بقاؤه مع نادي تشيلسي الإنجليزي في الموسم المقبل، لكنه مستعد في حال قرر اللاعب أمرا مغايرا لذلك.

Maurizio Sarri Will 'Respect' Eden Hazard Decision & Provides Loftus-Cheek Update Ahead of UEL Final - 90min https://t.co/Edu6ZrmG3y — UK Sports News Bot (@UKNewsBot1) May 23, 2019

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وقال ساري:"أتمنى أن يبقى هازارد معنا ، ولكن علينا أن نكون مستعدين في حال قراره الرحيل، فهو لاعب جيد لأي فريق في العالم، ولكنه جيد جدا بالنسبة لنا".

وتطرق المدرب إلى مستقبله مع النادي: "ما زال في عقدي عامان مع نادي تشيلسي، وسيتعين علي التحدث إلى إدارة النادي بعد المباراة النهائية ضد آرسنال لمعرفة ما إذا كانوا سعداء بي أم لا".

وارتبط اسم اللاعب الدولي البلجيكي في وسائل الإعلام الإسبانية والأوروبية الكبيرة بالانتقال إلى صفوف ريال مدريد، في صفقة باتت قريبة من التنفيذ إلا أن بعض التفاصيل الصغيرة قد تهدد بإيقافها.

المصدر: وكالات