مفاجأة.. سالا في رسائل "واتس آب": لا أريد الانتقال إلى كارديف

تم الكشف عن رسائل "واتس آب" تعود للاعب الراحل إيميليانو سالا، والذي سقطت طائرته خلال توجهه إلى إنجلترا في شهر يناير الماضي.

وانتقل سالا من نانت إلى كارديف سيتي في موسم الانتقالات الشتوي الماضي، ولكن تلك الخطوة لم تتم، حيث سقطت طائرة اللاعب وتم العثور على جثته.

ونشرت صحيفة "لكيب" الفرنسية على "تويتر" رسالة من سالا لصديقه عبر تطبيق "واتس آب" حيث اعترف أنه لم يكن راغبا في الانضمام إلى كارديف سيتي.

وقال سالا في رسالته لصديقه: "في الليلة الماضية بعثت رسالة إلى وكيل أعمالي وتحدثنا بعد ذلك بعدة ساعات قليلة، أجرينا مناقشات حول مستقبلي، تم إخباري أن نجل مالك نانت يرغب في بيعي".

وأضاف: "هناك عرض من كارديف سيتي، هناك مفاوضات من أجل الحصول على الكثير من المال مقابل هذه الصفقة، هم يرغبون بانتقالي إلى هناك".

Le documentaire « Emiliano Sala, les secrets d'un destin brisé » a révélé un message vocal de l'attaquant argentin à ses proches le 6 janvier. Il y exprime sa rancoeur envers Waldemar Kita, le président du FC Nantes #lequipeENQUETEpic.twitter.com/RCqIMcwOLv — L'ÉQUIPE (@lequipe) ٢٢ مايو ٢٠١٩

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وتابع الأرجنتيني: "صحيح أنه عرض جيد ولكن من وجهة نظري هو ليس مثيرا بالنسبة لي، هم يحاولون بكل الطرق أن أذهب إلى هناك، أنا لست خائفا من التوجه إلى هناك، لقد اعتدت على النضال طوال مسيرتي، ولكنني أظن أنه يجب البحث عن عرض أفضل من ذلك".

كما أعرب اللاعب عن استيائه من نجل مالك نانت، فرانك كيث، الذي يحتاج، حسب سالا، إلى المال فقط: "وكيل أعمالي قال لا لكارديف لأنه لا يرغب أيضا في انتقالي إلى هناك، صحيح أنني أود أن أجد شيئا مثيرا للاهتمام من الناحية التعاقدية ومن منظور كرة القدم، لكن في بعض الأحيان لا يمكنك الحصول على الاثنين معا، ومن جهة أخرى، لا أريد التحدث مع نجل مالك نانت، إنه شخص يثير اشمئزازي عندما اجتمع معه وجها لوجه".

وأردف: "اليوم هو يريد أن يبيعني إلى كارديف لأنه أجرى مفاوضات جيدة، سيحصل على المال الذي يريده، حتى أنه لم يسأل عما أريد، كل ما يهمه هو المال، لذلك أنا لا أعرف ماذا أفعل".

واختتم قائلا: "الأمر صعب للغاية، لأنني أشعر أنه لا يوجد الكثير من الناس يضعون أنفسهم في مكاني".

المصدر: twitter\L'ÉQUIPE