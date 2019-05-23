جماهير أرسنال الغاضبة: كارداشيان "وصمة عار"

أثارت كيم كارداشيان سخط مشجعي أرسنال لعدم استخدام نفوذها لحل الوضع المحيط باللاعب الأرمني هنريك مخيتاريان، الذي سيغيب عن نهائي دوري أوروبا ضد تشيلسي لأسباب سياسية.

وأخذ الإعلان عن غياب لاعب الوسط مخيتاريان منعطفا غريبا بين الجماهير على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، بعد أن طالب عدد من مشجعي فريق المدفعجية بتدخل نجمة تلفزيون الواقع وسيدة الأعمال الأمريكية كيم كارداشيان للتسوية.

ولن يشارك مخيتاريان في المباراة النهائية بسبب عدم حصوله على تأشيرة الدخول إلى الأراضي الأذرية، حيث ستقام مباراة النهائي الدوري الأوروبي في باكو، بسبب التوتر السياسي بين أذربيجان وبلده أرمينيا.

Armenian when it’s convenient, yet silent on the issue of Mkhitaryan playing in the Europa League final?



You’re a disgrace to your federation. https://t.co/TdAej1Bbbt — Walid Arsenal (@1Walid1) May 21, 2019

وطالب عدد من مشجعي أرسنال كارداشيان ذات الأصول الأرمينية بإبداء تعاطفها مع قضية مخيتاريان، التي سبق أن تلقت استقبالا حارا من المسؤولين في أرمينيا عند زيارتها بلادها عام 2015.

وتعرضت كارداشيان لانتقادات من قبل بعض مشجعي أرسنال "ربما مازحة" اعتبرتها "وصمة عار".

Did u aware your brother from armenia @HenrikhMkh won't be playung in europaleague final because of old history of war between armenia and Azerbaijan(baku) and the world is silent.peace to the world — Akinkunmi Bolergy (@akbolergy) May 22, 2019

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وكان مشجعو أرسنال يأملون في أن تستغل كارداشيان شعبيتها الكبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي في مساندة مخيتاريان "بصفته ابن بلدها"، وتلفت أنظار العالم لرياضي وقع ضحية للخلافات السياسية.

ولم يقابل منع مخيتاريان من مشاركة فريقه النهائي الأوروبي لأسباب سياسية بأي معارضة من الاتحاد الأوروبي أو الدولي للكرة.

المصدر: thesun.co.uk