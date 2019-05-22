رسميا.. فيلموتس يوقع عقد تدريب المنتخب الإيراني

أفاد مسؤول دبلوماسي في السفارة الإيرانية في بروكسل بأن البلجيكي، مارك فيلموتس، وقع الأربعاء عقدا لتدريب المنتخب الإيراني لكرة القدم، يمتد حتى نهائيات كأس العالم 2022.

وقال مستشار في السفارة لوكالة فرانس برس في اتصال هاتفي: "تم توقيع الاتفاق اليوم في مقر السفير بين السيد فيلموتس ومهدي تاج" رئيس الاتحاد الإيراني للعبة.

وأوضح المصدر نفسه أن العقد بين الاتحاد والمدرب السابق للمنتخب البلجيكي "يمتد حتى نهائيات كأس العالم 2022".

وخاض فيلموتس 50 مباراة دولية مع المنتخب البلجيكي، واعتزل مزاولة كرة القدم عام 2003. وعلى صعيد تدريب المنتخبات، بدأت مسيرته في 2009 كمساعد في الجهاز الفني لمنتخب بلجيكا، قبل أن يتولى الإشراف عليه بدءا من العام 2012، وحتى 2016 حين أقيل بعد الخروج من الدور ربع النهائي لبطولة كأس أوروبا أمام ويلز.

كما تولى تدريب منتخب كوت ديفوار لأشهر خلال العام 2017.

وكانت مصادر رسمية في إيران قد كشفت الأسبوع الماضي أن فيلموتس (50 عاما) وصل طهران تمهيدا لإعلان تعيينه خلفا للبرتغالي، كارلوس كيروش، الذي أشرف على المنتخب لثمانية أعوام انتهت بالخروج من نصف نهائي كأس آسيا 2019 أمام اليابان، مطلع العام الجاري.

لكن المدرب البلجيكي غادر إيران بعد أيام دون التوقيع أو الإعلان بشكل رسمي عن توليه الإدارة الفنية للمنتخب.

وأشارت وسائل إعلام إيرانية حينها إلى أن توقيع العقد عرقلته صعوبات واجهها الاتحاد المحلي لإجراء "تحويلات مصرفية"، لا سيما في ظل العقوبات الاقتصادية الصارمة المفروضة على طهران.

وذكرت وكالة "إرنا" الرسمية الإيرانية حينها أن فيلموتس سيتقاضى راتبا سنويا يصل إلى 1.2 مليون دولار أمريكي.

وتقدم كيروش الذي قاد إيران إلى كأس العالم مرتين قبل انتقاله لتدريب كولومبيا حاليا، تقدم الشهر الماضي بشكوى أمام الاتحاد الدولي "فيفا" ضد الاتحاد الإيراني بسبب مستحقات غير مدفوعة خلال توليه مهامه، فيما رد الاتحاد الإيراني بأن "مشكلة عدم الدفع لكيروش ترجع إلى العقوبات المصرفية على إيران ما يحول دون التحويل".

المصدر: أ ف ب