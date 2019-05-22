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روسيا تكتسح السويد بسباعية وتواجه الولايات المتحدة في ربع نهائي بطولة العالم للهوكي (فيديو)

الرياضة

روسيا تكتسح السويد بسباعية وتواجه الولايات المتحدة في ربع نهائي بطولة العالم للهوكي (فيديو)
Sputnik Григорий Сысоев
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اكتسح المنتخب الروسي نظيره السويدي بطل العالم (7-4) في المباراة التي جمعتهما أمس الثلاثاء، ضمن منافسات المجموعة الثانية لبطولة العالم لهوكي الجليد، التي تستضيفها حاليا سلوفاكيا.

وسجل سباعية روسيا كل من أرتيوم أنيسينوف ويفغيني دادونوف وألكسندر أوفيتشكين وكيريل كابريزوف وميخائيل غريغورينكو ويفغيني مالكين ودميتري أورلوف في الدقائق 21 و25 و29 و35 و38 و39 و53 على التوالي، فيما سجل أهداف السويد الأربعة كل من غابرييل لانديسكوغ وويليام نيولاندير وأوليفير لارسون ويون كلينبيرغ في الدقائق 8 و53 و57 و59 على الترتيب.

وهذا الفوز، هو السابع لروسيا على التوالي في البطولة، لتتصدر فرق مجموعتها الثانية بالعلامة الكاملة بـ21 نقطة، وستواجه في الدور القادم، بعد غد الجمعة، الولايات المتحدة صاحبة المركز الرابع في المجموعة الأولى.

المصدر: rsport.ria.ru

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