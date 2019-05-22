شهد دوري الدرجة الأولى الفنزويلي لكرة القدم حدثا نادرا، خلال مباراة بويرتو كابيللو وضيفه ديبورتيفو تاكيرا، تمثل بتسجيل أحد لاعبي الضيوف لهدف قاتل في مرمى الخصم الذي يدربه والده.

وفي الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع سجل جيانكارلو مالدونادو هدف التعادل لتاكيرا 2-2، بتسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء، ليحرم فريق أصحاب الأرض، الذي يدربه والده، من التأهل لمباراة فاصلة لتجنب الهبوط.

وبدلا من الاحتفال بالهدف القاتل، أجهش الابن في البكاء وغطى وجهه بقميصه، بسبب الموقف المحرج الذي وضع به والده أمام النادي والجماهير التي كانت تنتظر الفوز بفارغ الصبر.

ورصدت الكاميرات الأب كارلوس مالدونادو مدرب الفريق الخصم، وهو مصدوم من الهدف القاتل الذي سجله نجله.

Antes de dormir...



Qué les parece este golazo de Giancarlo Maldonado, viejo conocido del fútbol mexicano...



pic.twitter.com/KKWNVfDhMF — Raúl Orvañanos (@RaulOrvananos) May 21, 2019

وقال مالدونادو الأب بعد المباراة: "رغم ما حدث لكنني فخور أكثر من أي وقت مضى بابني.. في بلد ضاعت فيه القيم، أظهر جيانكارلو الإخلاص للألوان التي يمثلها واحترامه لكرة القدم".

Footballer in tears as last minute goal against his father's side costs them play-off spot in Venezuelan league https://t.co/X6gF1ShYNEpic.twitter.com/8zfwUe1LkG — MailOnline Sport (@MailSport) May 21, 2019

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المصدر: dailymail.co.uk