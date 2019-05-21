الزوراء يقسو على الوصل بخماسية في ختام مشاركته الآسيوية

قلب نادي الزوراء العراقي تأخره ليحقق الفوز بنتيجة كبيرة خارج ملعبه على الوصل الإماراتي 5-1 يوم الثلاثاء، ضمن الجولة السادسة والأخيرة من منافسات المجموعة الأولى في دوري أبطال آسيا.

وتقدم الوصل عبر هدف حسن محمد في (د.5)، قبل أن يرد الزوراء بخماسية عن طريق علاء عباس في (د.22 و45+1) وأحمد فاضل في (د.39) وأحمد جلال في (د.51) ومهند عبد الرحيم في (د.59).

وتأجلت المباراة الثانية ضمن المجموعة نفسها والتي كانت مقررة بين زوباهان الإيراني مع النصر السعودي، لتقام في موعد سيتم الإعلان عنه لاحقا.

ويتصدر زوباهان ترتيب المجموعة برصيد 11 نقطة من خمس مباريات، مقابل 9 نقاط للنصر و8 من ست مباريات للزوراء و3 للوصل.

وضمن زوباهان والنصر بطاقتي التأهل إلى دور ثمن النهائي.

المصدر: وكالات