أبطال آسيا.. الوحدة الإماراتي يتعادل مع الاتحاد السعودي ويضمن صدارة مجموعته

حافظ نادي الوحدة الإماراتي على الصدارة بعد تعادله خارج ملعبه مع الاتحاد السعودي 1-1، يوم الثلاثاء، ضمن الجولة السادسة والأخيرة من منافسات المجموعة الثانية في دوري أبطال آسيا.

وتقدم الاتحاد عبر هدف رومارينيو في (د.68)، لكن الوحدة أدرك التعادل عن طريق محمد المنهالي في (د.71).

وشهدت المباراة الثانية ضمن المجموعة نفسها، فوز لوكوموتيف الأوزبكي على ضيفه الريان القطري 3-2 على ستاد لوكوموتيف في طشقند.

وتصدر الوحدة ترتيب المجموعة برصيد 13 نقطة من ست مباريات، مقابل 11 نقطة للاتحاد، و7 للوكوموتيف و3 للريان.

وحصل الوحدة والاتحاد على بطاقتي التأهل عن المجموعة إلى دور ثمن النهائي.

المصدر: وكالات