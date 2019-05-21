استدعى مدرب منتخب فرنسا لكرة القدم، ديدييه ديشامب، للمرة الأولى ثلاثة وجوه جديدة إلى التشكيلة التي تستعد لخوض مباراة ودية ومباراتين في تصفيات كأس أوروبا 2020 الشهر المقبل.

وضم ديشان، اليوم الثلاثاء، كلا من المدافعَين كليمان لانغليه (برشلونة الإسباني) وليو دوبوا (ليون)، والحارس مايك ماينيان (ليل).

ويخوض المنتخب الفرنسي المتوج بطلا للعالم في مونديال روسيا 2018، مباراة ودية ضد بوليفيا في الثاني من يونيو، قبل مباراتين في تصفيات كأس أوروبا ضد تركيا وأندورا في 8 و11 منه.

واستبعد ديشامب حارس مرمى مرسيليا ستيف ماندندا (34 عاما) الذي كان ضمن التشكيلة التي خاضت المونديال، بينما عاد إلى صفوف المنتخب مهاجم إشبيلية الإسباني وسام بن يدر.

وعلى غير العادة، تضمنت قائمة الديوك 24 لاعبا بدلا من 23، بينهم أربعة حراس للمرمى بدلا من ثلاثة، لأن الحارس الأساسي وقائد المنتخب، هوغو لوريس، سيخوض مع فريقه توتنهام هوتسبر الإنجليزي نهائي دوري أبطال أوروبا ضد مواطنه ليفربول في الأول من يونيو.

وبرر ديشامب استبعاد مانداندا بـ "خيار اللحظة، ستيف خاض موسما معقدا مع ناديه، وكان مردوده أقل مما هو قادر على عطائه، ولهذا اتخذت القرار بعدم استدعائه، ولن ألزم نفسي بالنسبة إلى المستقبل".

واستفاد لانغليه (23 عاما) من غياب مدافع باريس سان جيرمان بريسنل كيمبمبي، فيما جاء استدعاء دوبوا على حساب مدافع موناكو، جبريل سيديبيه. وعلق ديشامب على ذلك قائلا: "هذا امتياز بالنسبة إلي. لدي في كل الخطوط مرشحون جديون لمنتخب فرنسا".

وتلعب فرنسا في المجموعة الثامنة التي تضم، إضافة إلى تركيا وأندورا، ثلاث منتخبات هي آيسلندا وألبانيا ومولدافيا، على أن يتأهل الأول والثاني إلى الأدوار النهائية للبطولة التي تقام في 12 مدينة أوروبية.

في ما يأتي أسماء اللاعبين:

لحراسة المرمى: ألفونس أريولا (باريس سان جرمان)، بنجامان لوكونت (مونبلييه)، هوغو لوريس (توتنهام) ومايك ماينيان (ليل).

للدفاع: لوكاس دينيي وكورت زوما (إيفرتون الإنجليزي)، ليو دوبوا وفرلان مندي (ليون) كليمان لانغليه وصامويل أومتيتي (برشلونة)، بنجامان بافار (شتوتغارت الألماني) ورافايل فاران (ريال مدريد الإسباني).

للوسط: نغولو كانتي (تشيلسي الإنجليزي)، بليز ماتويدي (يوفنتوس الإيطالي) تانغي ندومبيلي (ليون)، بول بوغبا (مانشستر يونايتد الإنجليزي) وموسى سيسوكو (توتنهام).

للهجوم: وسام بن يدر (إشبيلية)، كينغسلي كومان (بايرن ميونيخ)، أوليفييه جيرو (تشيلسي)، أنطوان غريزمان وتوما ليمار (أتلتيكو مدريد)، كيليان مبابي (باريس سان جرمان) وفلوريان توفان (مرسيليا).

المصدر: أ ف ب