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بالفيديو.. رباع يحاول رفع 250 كغ والنتيجة كارثية

الرياضة

بالفيديو.. رباع يحاول رفع 250 كغ والنتيجة كارثية
Амурская служба новостей - asn24.ru/vk
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تعرض الرباع الروسي ياروسلاف راداشكيفيتش لحادث أليم ومروع، أثناء محاولته رفع 250 كغ خلال منافسات بطولة أوراسيا.

وتقدم راداشكيفيتش لرفع 250 كيلوغراما، ونجح في ذلك إلى حد ما، قبل أن ينهار ويسقط على الأرض، بعد أن صدر صوت كسر عال من ساقيه مع التوائهما بطريقة مروعة.

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وعلى الفور، تم نقل الرباع الروسي إلى المستشفى لتلقي العلاج الضروري، وبعد إجراء الفحوص الطبية والصور اللازمة، تبين إصابته بكسر في كلتا ساقيه، فتم وضع الجبيرة المناسبة، وحاليا يقضي فترة العلاج في منزله.

المصدر: لينتا رو

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