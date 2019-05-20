لاتسيو يفلت من الهزيمة أمام بولونيا في "الكالتشيو"

أفلت لاتسيو من الهزيمة أمام ضيفه بولونيا وتعادل معه 3-3، اليوم الإثنين، في ختام المرحلة الـ 37 (قبل الأخيرة) من الدوري الإيطالي لكرة القدم "الكالتشيو".

وسجل أهداف لاتسيو كل من خواكين كوريا، وكيسانغا جاسينو، وسيرجي سافيتش في الدقائق (14، 59، 80). بينما سجل الأهداف الثلاثة لبولونيا، كل من أندريا بولي، وماتيا ديسترو، وريكاردو أورسوليني، في الدقائق (50، 51، 63).

وبهذه النتيجة، رفع لاتسيو رصيده إلى 59 نقطة في المركز الثامن، مقابل 41 نقطة لبولونيا في المركز الثاني عشر.

المصدر: وكالات



