أبطال آسيا.. الأهلي السعودي يخطف بطاقة التأهل من باختاكور بهدف قاتل

خطف الأهلي السعودي بطاقة التأهل إلى الدور الثاني بعد فوزه الصعب على ضيفه باختاكور الأوزبكي 2-1 الاثنين، ضمن الجولة السادسة والأخيرة من منافسات المجموعة الرابعة في دوري أبطال آسيا.

وسجل السوري عمر السوما في (د.69) وعبد الرحمن غريب في (د.90+2) هدفي الأهلي، في حين أحرز ايغور سيرغييف في (د.88) هدف باختاكور.

وشهدت المباراة الثانية ضمن المجموعة نفسها، فوز بيرسيبوليس الإيراني على ضيفه السد القطري المتصدر، 2-0 على ستاد آزادي في طهران.

وحافظ السد على صدارة ترتيب المجموعة برصيد 10 نقاط من ست مباريات، مقابل 9 نقاط للأهلي و8 لباختاكور و7 لبيرسيبوليس.

ونجح السد والأهلي في الحصول على بطاقتي التأهل عن المجموعة إلى دور ثمن النهائي.

المصدر: وكالات