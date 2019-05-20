التعادل سيد الموقف بين الدحيل والهلال في أبطال آسيا

تعادل الهلال السعودي خارج ملعبه مع الدحيل القطري 2-2، يوم الاثنين، على ستاد عبد الله بن خليفة في الدوحة، ضمن الجولة السادسة والأخيرة من منافسات المجموعة الثالثة في دوري أبطال آسيا.

وسجل بافيتمبي غوميز هدف الهلال في (د.29 و55)، في حين أحرز يوسف العربي في (د.15) وخالد منير في (د.90+2) هدفي الدحيل.

وشهدت المباراة الثانية ضمن المجموعة نفسها، فوز الاستقلال الإيراني خارج ملعبه على العين القطري 2-1، على ستاد هزاع بن زايد في العين.

وتصدر الهلال ترتيب المجموعة برصيد 13 نقطة من ست مباريات، مقابل 9 نقاط للدحيل و8 للاستقلال ونقطتين للعين.

وحصل الهلال والدحيل على بطاقتي التأهل عن المجموعة إلى دور ثمن النهائي.

المصدر: وكالات