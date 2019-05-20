شاهد.. محمد صلاح يفترش أرضية الطائرة

نشر موقع ليفربول بالعربي على صفحته الرسمة "إنستغرام" فيديو للنجم المصري، محمد صلاح، أثناء نومه في طائرة الفريق المتجهة إلى ماربيلا بإسبانيا.

وقام ألكسندر تشامبرلين، زميل صلاح في الفريق بنشر فيديو على صفحته الرسمية "إنستغرام" أثناء نوم صلاح في الطائرة معلقا: "الملك المصري يحتاج للنوم كثيرا".

وجاء تصوير الفيديو، خلال رحلة فريق ليفربول إلى مدينة ماربيلا بإقليم ملقا الإسباني، والتي اتخذها "الريدز" معسكرا له حتى نهاية الأسبوع، استعدادا لمواجهة توتنهام في نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويواجه ليفربول توتنهام مطلع يونيو المقبل، في نهائي دوري أبطال أوروبا على ملعب "واندا ميتروبوليتانو"، بالعاصمة الإسبانية "مدريد".

المصدر: وكالات