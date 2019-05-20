شاهد.. رونالدو عجز عن رفع كأس الدوري الإيطالي وأصاب بها ابنه وخطيبته

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي وعشاق كرة القدم لقطة طريفة لحادثة جرت مع البرتغالي، كريستيانو رونالدو، خلال احتفال تتويج فريقه يوفنتوس أمس بلقب بطل الدوري الإيطالي لكرة القدم.

ويظهر في الفيديو رونالدو مع أمه ونجله البكر كريستيانو جونيور وخطيبته، جورجينا رودريغيز، خلال احتفالات يوفنتوس بلقب الدوري، وهم يستعدون لالتقاط صورة تذكارية مع الكأس التي كانت بين يدي النجم البرتغالي.

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وأثناء التجهيزات لالتقاط الصورة، فلتت الكأس قليلا من يد رونالدو لتصطدم برأس جونيور، قبل أن يحاول النجم البرتغالي تلافي الموقف ليصيب خطيبته بالكأس هذه المرة في الجهة المقابلة.

وتوّج يوفنتوس أمس بلقب الدوري الإيطالي للمرة الثامنة على التوالي، وكان قد ضمن الفوز باللقب قبل 5 جولات من إسدال الستار على منافسات الكالتشيو.

المصدر: eurosport.ru