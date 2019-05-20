دجوكوفيتش يبتعد في صدارة تصنيف المحترفين رغم خسارته الأخيرة أمام نادال

ابتعد الصربي نوفاك دجوكوفيتش بفارق 4410 نقاط عن الإسباني رافائيل نادال في تصنيف لاعبي التنس المحترفين الصادر اليوم، على الرغم من خسارته أمامه في نهائي بطولة روما أمس الأحد.

وجاء تعزيز دجوكوفيتش لرصيده في الصدارة لأنه حقق نتيجة أفضل من العام الماضي في العاصمة الإيطالية، في حين لم يتحرك رصيد نادال لأنه احتفظ بلقبه محرزا لقبه التاسع في روما والأول له هذا الموسم.

وواصل اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس تسلق سلم الترتيب وتقدم مرتبة واحدة إلى السادسة بعد بلوغه نصف نهائي روما ليصبح على مسافة قريبة من الألماني ألكسندر زفيريف صاحب المركز الخامس، علما بأن اليوناني توج بطلا لبطولة مدريد في الـ12 من الشهر الجاري.

🇦🇷 @dieschwartzman is Mover of the Week after reaching his first #ATPMasters1000 semi-final at the @InteBNLdItalia. ⬆️ — ATP Tour (@ATP_Tour) May 20, 2019

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تصنيف العشرة الأوائل:

1- الصربي نوفاك دجوكوفيتش 12355 نقطة

2- الإسباني رافائيل نادال 7945

3- السويسري روجر فيدرر 5950

4- النمساوي دومينيك تيم 4845

5- الألماني ألكسندر زفيريف 4155

6- اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس 4080

7- الياباني كي نيشيكوري 3860

8- الجنوب إفريقي كيفن أندرسون 3745

9- الأرجنتيني خوان مارتن دل بوترو 3235

10- الأمريكي جون إيسنر 2940.

المصدر: أ ف ب