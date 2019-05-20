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أوزيل وخطيبته يتناولان الإفطار مع أردوغان (صور)

الرياضة

أوزيل وخطيبته يتناولان الإفطار مع أردوغان (صور)
Reuters
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التقى مسعود أوزيل نجم أرسنال الإنجليزي ولاعب المنتخب الألماني لكرة القدم سابقا، وخطيبته أمينة غولشا، مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أول أمس، وتناولوا وجبة الإفطار سويا.

ونشرت وكالة "رويترز" العديد من الصور لمأدبة الإفطار، كما تداولت الصور العديد من وسائل الإعلام العالمية.

وأشعل أوزيل في مارس الماضي جدلا واسعا في ألمانيا، بعدما وجه دعوة خاصة لأردوغان، لحضور عقد قرانه على خطيبته غولشا صيف هذا العام.

أوزيل وخطيبته يتناولان الإفطار مع أردوغان (صور)
Reuters
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انتقادات لأوزيل بسبب دعوته أردوغان لزفافه
انتقادات لأوزيل بسبب دعوته أردوغان لزفافه

وليست هذه المرة الأولى، التي يلتقي فيها أوزيل بأردوغان، فسبق للدولي الألماني السابق التقاط صورة مع الرئيس التركي، قبل انطلاق بطولة كأس العالم لكرة القدم في روسيا الصيف الماضي، فتعرض لانتقادات واسعة في ألمانيا بحجة عدم ولائه المطلق لقميص المانشافت، واضطر بعدها إلى اعتزال اللعب دوليا.

المصدر: وكالات

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