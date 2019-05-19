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شاهد لحظات مؤثرة.. بارزالي يودع جماهير يوفنتوس على ملعبه "أليانز ستاديوم"

الرياضة

شاهد لحظات مؤثرة.. بارزالي يودع جماهير يوفنتوس على ملعبه
Globallookpress
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ودع المدافع المخضرم، أندريا بارزالي، جماهير فريقه يوفنتوس، خلال مباراته أمام ضيفه أتلانتا، اليوم الأحد، على ملعب أليانز، في الجولة 37 قبل الأخيرة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

ولعب بارزالي، بطل كأس العالم 2006، في التشكيلة الأساسية وحمل شارة قائد يوفنتوس، قبل أن يغادر أرض الملعب في الدقيقة 61، وسط تحية صاخبة من الجماهير في المدرجات وزملائه على أرض الملعب، ودخل بدلا منه المهاجم الكرواتي، ماريو ماندجوكيتش، الذي أنقذ اليوفي من الهزيمة بتسجيله هدف التعادل له، بحلول الدقيقة 80 من زمن اللقاء.

وأعلن بارزالي البالغ من العمر 38 عاما، اعتزاله كرة القدم بنهاية الموسم الجاري، بعد مسيرة حافلة.

المصدر: وكالات

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