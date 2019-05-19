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الأردن يحصد ميداليتين في بطولة العالم للتايكواندو

الرياضة

الأردن يحصد ميداليتين في بطولة العالم للتايكواندو
Reuters
صورة من الأرشيف
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منح الأردني حمزة قطان الميدالية البرونزية لمنتخب بلاده في بطولة العالم للتايكواندو، التي أقيمت في مدينة مانشستر الإنجليزية.

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وخسر حمزة قطان أمام منافسه المكسيكي، كارلوس سانسوريس، في النزال الذي جمعهما في الدور قبل النهائي لوزن ما دون 87 كغم،  ليكتفي بالميدالية البرونزية.

وكانت هذه الميدالية الثانية للأردن، بعد فوز نجمه الأولمبي أحمد أبو غوش، بالميدالية الفضية لوزن تحت 74 كغم، يوم أمس السبت.

المصدر: وكالات

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