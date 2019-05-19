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إمبولي يعزز آماله في الكالتشيو ويحرم تورينو من دور الأبطال (فيديو)

الرياضة

إمبولي يعزز آماله في الكالتشيو ويحرم تورينو من دور الأبطال (فيديو)
AFP Miguel MEDINA
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عزز فريق إمبولي آماله في البقاء ضمن مصاف أندية دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم، على حساب ضيفه تورينو، بفوزه عليه (4-1)، اليوم الأحد، وذلك في الجولة قبل الأخيرة من الكالتشيو.

وتوالى على إحراز رباعية أصحاب الأرض كل من، لاعب الوسط الغاني أفري أكوا (د. 27)، والمدافع كريستيان ديل أوركو (د. 65)، والمدافع جيوفاني دي لورينزو (د. 70)، والمدافع فرانشيسكو كابوتو (د. 89).

بينما سجل لاعب خط الوسط الإسباني ياغو فالكي هدف الضيوف الوحيد، في الدقيقة 56، من زمن اللقاء الذي جمعهما على ملعب "كارلو كاستيلاني".

ورفع إمبولي رصيده، بعد الفوز، إلى 38 وتقدم إلى المركز السابع عشر، مبتعدا بفارق نقطة عن منطقة الهبوط، المركز الـ 18 الذي يشغله جنوى.

في المقابل، قضى إمبولي على أحلام تورينو، في المنافسة على حق المشاركة في الموسم المقبل لدوري أبطال أوروبا، بعد أن تجمد رصيده عند 60 نقطة، وبقي في المركز السابع، بعيدا عن منطقة التشامبيونز ليغ.

المصدر: وكالات 

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