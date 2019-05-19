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شاهد.. رواد الحرم المكي يحاصرون المهاجم المغربي أمرابط

الرياضة

شاهد.. رواد الحرم المكي يحاصرون المهاجم المغربي أمرابط
AFP
شاهد.. رواد الحرم المكي يحاصرون المهاجم المغربي أمرابط
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تناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لعدد من الأشخاص، وهم يلتفون في الحرم المكي، حول اللاعب المغربي، نور الدين أمرابط، مهاجم نادي النصر السعودي.

ويظهر في الفيديو عدد من الأشخاص، وهم يحاصرون أمرابط، بعضهم يحاول التقاط الصور معه، في حين قبل أحدهم رأس الدولي المغربي.

وانضم أمرابط إلى النصر مطلع هذا الموسم، وساهم في تتويجه بلقب الدوري السعودي لكرة القدم.

تجدر الإشارة إلى أن أمرابط، يعد من الركائز الأساسية للمنتخب المغربي، ويتوقع أن يشارك مع أسود الأطلس في بطولة كأس أمم إفريقيا، المقرر انطلاق منافساتها الشهر المقبل.

المصدر: وكالات

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