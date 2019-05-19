اقتحم أحد مشجعي مانشستر سيتي منطقة الصحفيين، عقب نهاية مباراة الفريق أمس أمام واتفورد، في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم.

وعاتب المشجع الغاضب، الصحفيين بسبب اهتمامهم "المبالغ فيه" حسب تعبيره، بالمصري محمد صلاح، نجم ليفربول، وإهمالهم لإنجازات السيتي.

ونشر الصحفي الإنجليزي روب هاريس، الذي يعمل في وكالة أسوشييتد بريس، مقطعا لصراخ المشجع في وجه الصحفيين، قائلا: "لقد فزنا بالثلاثية المحلية هذا الموسم، وهو الإنجاز الذي لم يحققه أي فريق"، في إشارة إلى تتويج مانشستر سيتي بلقب الدوري الإنجليزي، وكأس الرابطة، وكأس الاتحاد هذا الموسم.

Language content: Man City fan gets into press box and complains about media covering Salah pic.twitter.com/mz2mm8J27n — Rob Harris (@RobHarris) 18 мая 2019 г.

وتابع المشجع، الذي كان يلوح بشعار مانشستر سيتي: "لا تهتمون إلا بمحمد صلاح، وستضعون صورته في أغلفة الصحف ليوم وغدا.. هذا ما تفعلونه فقط".

وكان السيتي قد تغلب أمس، على واتفورد بسداسية نظيفة، ليتوج بكأس الاتحاد الإنجليزي، ويكمل بذلك الثلاثية المحلية.

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يذكر أن السيتي توج بالدوري الإنجليزي، بعد صراع محموم مع ليفربول بقيادة هدافه صلاح.

وخاض الفرعون المصري، 49 مباراة مع ليفربول هذا الموسم، وسجل 26 هدفا، منها 22 هدفا في الدوري الإنجليزي، وهو ما منحه لقب هداف "البريمير ليغ" للموسم الثاني تواليا.

المصدر: وكالات