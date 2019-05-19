احتفظ الملاكم الأمريكي ديونتاي ويلدر، بلقب بطل العالم للوزن الثقيل، حسب تصنيف المجلس العالمي للملاكمة، بفوزه على مواطنه دومينيك بريزيل، بالضربة القاضية، في نزال جمعهما اليوم.

واحتاج ويلدر، لدقيقتين و17 ثانية فقط، ليسقط منافسه أرضا، بلكمة يمينية هائلة، محققا فوزه الحادي والأربعين في مسيرته، والـ 40 بالضربة الفنية القاضية.

What a right.



Which makes you wonder, just how good is Tyson Fury? pic.twitter.com/MoDIHvUdmv — Ariel Helwani (@arielhelwani) 19 мая 2019 г.

والفوز هو الأسرع لويلدر، مذكرا العالم بأنه دون شك أفضل ملاكم في الوزن الثقيل، ومازال مستمرا على الحلبات، وأسكت الانتقادات التي طالته بعد التعادل مع البريطاني تايسون فيوري، في ديسمبر الماضي.



واحتفظ ويلدر، بلقب المجلس العالمي للملاكمة في الوزن الثقيل للمرة التاسعة، ويستطيع من الآن فصاعدا، التركيز على إجراء مفاوضات لمعركة ثانية مع فيوري (27 فوزا وخسارة واحدة)، أو للنزال المنتظر جدا ضد البريطاني الآخر أنطوني جوشوا (22 انتصارا في 22 مباراة)، حامل اللقب حسب تصنيفي الجمعية العالمية، والاتحاد الدولي للملاكمة.

المصدر: وكالات