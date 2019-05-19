الجزائري محرز يدخل تاريخ الكرة الإنجليزية

دخل النجم الجزائري، رياض محرز، تاريخ الكرة الإنجليزية من أوسع أبوابه، بعد تتويج فريقه مانشستر سيتي، يوم أمس، بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم.

وبات الدولي الجزائري البالغ 28 عاما، أول لاعب عربي يفوز بكل الألقاب المحلية في إنجلترا.

• رياض محرز هذا الموسم مع مانشستر سيتي :



- الدرع الخيرية 🏆

- الكارباو 🏆

- البريمرليغ 🏆

- كأس الاتحاد 🏆



• أول لاعب عربي في التاريخ يُحقق الرباعية التاريخية في انجلترا 🔝🇩🇿 pic.twitter.com/gq0zR68NUZ — EPL World (@EPLworld) 18 мая 2019 г.

وبدأ محرز حصد الألقاب في إنجلترا مع ليستر سيتي، الذي توج معه في العام 2014 بلقب دوري الدرجة الأولى "الشامبيون شيب"، ولقب الدوري الإنجليزي الممتاز "البريمير ليغ"، في موسم 2015/2016.

What a first season for Riyad Mahrez at Man City. He’s won everything there is to win domestically.



🏆 Community Shield 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿

🏆 League Cup 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿

🏆 Premier League 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿

🏆 FA Cup 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿



🇩🇿 @Mahrez22 👏🏼 pic.twitter.com/vGRKf4kubt — DZ Football (@DZFootball_en) 18 мая 2019 г.

وبعد انضمامه لمانشستر سيتي مطلع هذا الموسم، حصد محرز 4 ألقاب مع الفريق السماوي حتى الآن، وهي، الدرع الخيرية الإنجليزية، وكأس الرابطة الإنجليزية، والدوري الإنجليزي الممتاز، وأخيرا كأس الاتحاد الإنجليزي.

وشارك الجناح الجزائري، في 43 مباراة في أول مواسمه مع السيتي، وأحرز 12 هدفا مع 8 تمريرات حاسمة.

Riyad Mahrez’s first season with Man City:



👕 44 games

⚽️ 12 goals

🎯 12 assists

🏆 4 trophies



👏🏼 It’s incredible, @Mahrez22. pic.twitter.com/izarceMNVf — DZ Football (@DZFootball_en) 18 мая 2019 г.

تجدر الإشارة إلى أن محرز، هو اللاعب العربي الوحيد الذي توج بلقب "البريميرليغ" مرتين مع فريقين مختلفين (ليستر سيتي، ومانشستر سيتي).

المصدر: تويتر