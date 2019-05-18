شاهد.. الجماهير البافارية تودع نجومها في ليلة التتويج

ودعت جماهير بايرن ميونخ، نجميه الفرنسي فرانك ريبيري والهولندي آرين روبين، خلال لقاء التتويج بلقب بطل الدوري الألماني، إثر فوزه على ضيفه آينتراخت فرانكفورت (5-1) في الجولة الأخيرة.

وأعلن الثنائي "المرعب"، فرانك ريبيري، وآرين روبين، اعتزالهما كرة القدم بشكل رسمي بنهاية الموسم الجاري، كما أعلن المدافع البرازيلي، رافينيا، الرحيل عن الفريق بعد 8 مواسم قضاها في النادي البافاري.

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وقضى ريبيري (36 عاما) 12 عاما مع العملاق البافاري، فقد انضم إلى صفوفه في عام 2007 مقابل 25 مليون يورو قادما من مارسيليا.

بينما جاء روبين (35 عاما) من ريال مدريد في عام 2009، مقابل 25 مليون يورو أيضا.

وحصد الثنائي العديد من الألقاب مع الفريق البافاري، فقد توج فرانك ريبيري معه 8 مرات بلقب بطل البوندسليغا، و4 مرات بلقب كأس ألمانيا، وخمس مرات بلقب كأس السوبر الألماني، ودوري أبطال أوروبا مرة واحدة والسوبر الأوروبي مرة واحدة، وكأس العالم للأندية مرة واحدة.

بينما حصد روبن 6 ألقاب في الدوري الألماني، و4 في كأس ألمانيا ولقب دوري الأبطال وكأس السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية.

أما رافينيا (33 عاما)، فقد فاز مع بايرن بلقب الدوري الألماني 6 مرات وكأس ألمانيا 3 مرات ودوري أبطال أوروبا مرة واحدة، بالإضافة للقبي كأس العالم للأندية والسوبر الأوروبي.

المصدر: وكالات