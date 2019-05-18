نادال يثأر من تسيتسيباس ويبلغ نهائي دورة روما

ثأر الإسباني رافائيل نادال، حامل اللقب، لخسارته أمام اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس، في نصف نهائي دورة مدريد الأسبوع الماضي، بتغلبه عليه اليوم، 6-4 و6-3، في نصف نهائي دورة روما.

وحسم نادال، المتوج باللقب ثماني مرات في روما، المباراة في ساعة و42 دقيقة.

وسيواجه الماتادور الإسباني المصنف ثانيا عالميا، في النهائي، الفائز من مباراة نصف النهائي الثاني، التي ستجمع في وقت لاحق اليوم، بين الصربي نوفاك دجوكوفيتش، المصنف أولا عالميا، والأرجنتيني دييغو شفارتسمان.

وخاض نادال اليوم، رابع نصف نهائي له تواليا على الملاعب الترابية هذا الموسم، من دون أن ينجح في تخطي هذا الدور في محاولاته الثلاث السابقة.

ويستعد النجم الإسباني، للدفاع عن لقبه في بطولة فرنسا المفتوحة على ملاعب "رولان غاروس"، والتي تنطلق منافساتها في الـ 27 من الشهر الحالي، علما بأنه يحمل الرقم القياسي من الألقاب فيها (11 لقبا).

المصدر: وكالات