أتلتيكو مدريد ينهي مبارياته في الليغا بتعادل مع ليفانتي (فيديو)

قلب أتلتيكو مدريد وصيف الدوري الإسباني تأخره بثنائية ونقص عددي إلى تعادل مع مضيفه ليفانتي (2-2) اليوم، في افتتاح المرحلة الـ 38 الأخيرة من الدوري الإسباني لكرة القدم "الليغا".

وتقدم ليفانتي سريعا، بحلول الدقيقة السادسة، عبر الأوروغوياني إيريك كاباكو، ثم ضاعف زميله روجر مارتي سالفادور، النتيجة في الدقيقة 36.

ومع مطلع الشوط الثاني، طرد الحكم، الأرجنتيني أنخل كوريا (الدقيقة 51)، ليكمل لاعبو المدرب دييغو سيميوني المباراة بعشرة لاعبين.

وبدلا من تعزيز ليفانتي الفارق، قلص فريق العاصمة الإسبانية الفارق، عبر رودري، في الدقيقة 68، وبعدها بعشر دقائق، أدرك اليافع سيرخيو كاميليو بيريز، هدف التعادل لـ "الروخي بلانكوس".

ولم تكن النتيجة مؤثرة بالنسبة لأتلتيكو، الذي ضمن الوصافة بفارق كبير عن برشلونة البطل.

في المقابل، استهل ليفانتي المباراة بعد فوزه ثلاث مرات في آخر أربع مباريات، ما سمح له بالهرب من منطقة الهبوط.

المصدر: وكالات