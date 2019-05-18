بالصور.. عراقيون يلعبون مباراة كرة قدم بأغرب زي شهدته الملاعب

أظهرت صور نشرت في مواقع التواصل الاجتماعي، مباراة كرة قدم هي الأغرب في عالم المستطيل الأخضر، عندما قامت مجموعة شباب من محافظة ديالى في العراق بإقامة مباراة بزي لم تشهده الملاعب.

وارتدى الفريقان اللذان تكونا من شباب محافظة ديالى حيث أقيمت المباراة، الزي العربي (الدشداشة)، ولعبت المباراة كاملة في ساحة خُماسية بهذا الزي. وتكمن الغاية من الفعالية بحسب ما قال هؤلاء الشباب في مكافحة التعصب.

RT

RT

كما يرغب الشباب من خلال هذه المباراة بعدم ربط الحياة الشخصية بالحياة الرياضية والتشجيع، والتخفيف من حالات التعصب التي تعقب المباريات المحلية أو الدولية، وعدم خلق أي عداوات بسبب الرياضة، فهي "رسالة محبة وسلام، وليست رسالة تعصب وكراهية".

وانتهت المباراة بفوز فريق أبي صيدا على فريق فسنجون زهيرات بأربعة أهداف لهدفين.

المصدر: RT